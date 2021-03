Recuperação do pavimento no km 82 na descida da Serra de Petrópolis Divulgação/Concer

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:58

Petrópolis - A BR-040 apresenta trechos de interdição parcial devido a obras e serviços em diversos pontos da rodovia no trecho que corta Petrópolis. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (29) pela concessionária que administra a rodovia, a Concer.

Na descida da serra, no sentido Rio de Janeiro, o motorista encontra meia pista no km 82, onde ocorrem obras de pavimento e serviços de sinalização horizontal. Mais adiante, no km 92 há outro trecho sinalizado por conta da recuperação do pavimento.



Na subida da serra, no sentido Juiz de Fora, equipes fazem a conservação de redes de drenagem entre os kms 86 e 89. Já nos kms 84 e 94 prosseguem as obras de pavimentação.



