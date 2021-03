Operação é feita em barreiras sanitárias fixas nas principais entradas da cidade e em barreiras volantes Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:29

Petrópolis - A operação das barreiras sanitárias fixas nas principais entradas da cidade e da barreira volante, que atua em pontos alternativos, já impediu a entrada de 567 veículos provenientes de diversos municípios.

Somente na ação realizada em Bonsucesso neste domingo (28), 117 motoristas foram obrigados a retornar a suas cidades de origem, pois os ocupantes não apresentaram vouchers ou reserva em hotéis do município.



No ponto de controle do Bingen, 31 carros voltaram e no sistema volante que funcionou no distrito de Secretário foram 12 retornos registrados. A barreira do Quitandinha, durante o domingo, evitou que 58 veículos entrassem em Petrópolis sem apresentar a necessidade e justificativa da viagem.



Os agentes realizam a aferição de temperatura, além de solicitar a apresentação de voucher para os polos de moda da cidade ou a reserva em hotel para autorizar a entrada de qualquer veículo no município. Caso não haja nenhum tipo de comprovação, o motorista é orientado a retornar.



“Continuamos pedindo para que todos permaneçam em casa e saiam apenas em casos de extrema necessidade”, disse a coordenadora Especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira.



Petrópolis tem, hoje, um total de 24.307 casos positivos desde o início das estatísticas. A cidade tem 666 óbitos confirmados por infecção de coronavírus. Neste momento, 136 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 177 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 73,68% e 89,91% em leitos de UTI.