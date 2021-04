Vários restaurantes aderiram à ação "Peça Delivery" em Petrópolis Divulgação

03/04/2021

Petrópolis - Empresários do setor de restaurantes e afins lançaram a ação “Peça delivery”, coordenada pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau. O objetivo é levar ao petropolitano uma nova forma de ter acesso à boa culinária: no conforto de casa.

“O delivery é um formato que veio para ficar e muitos restaurantes estão lançando mão da ferramenta garantindo qualidade, aconchego, uma refeição em forma de carinho, de dedicação ao cliente”, afirmou o presidente do PC&VB, Fabiano Barros.

A iniciativa tem apoio da prefeitura, por meio da TurisPetro, com a formatação da campanha que está sendo divulgada em canais próprios do Convention, redes sociais e também pelos associados. E já começa agora, na Páscoa, com cardápios especiais para a data.

restaurantes que fazem delivery e estão se associando à campanha vem crescendo. Oito deles já apostam na divulgação como forma de manter os negócios em atividade neste “novo normal”. A meta é que além de restaurantes, mais negócios que apostam no delivery ou que iniciarão as entregas em domicílio, também façam parte desta divulgação. A página do Convention Bureau na internet concentra as informações. A lista deque fazem delivery e estão se associando à campanha vem crescendo. Oito deles já apostam na divulgação como forma de manter os negócios em atividade neste “novo normal”. A meta é que além de restaurantes, mais negócios que apostam no delivery ou que iniciarão as entregas em domicílio, também façam parte desta divulgação.

Laura Góes, da Pousada Alcobaça, aderiu à campanha e destacou: “Está tudo diferente este ano, mas uma coisa sempre fica igual: comida boa. Comida boa sempre vale a pena e estamos entregando em casa”, afirmou a empresária.

Rosana Lamothe, uma das sócias do Sorvete Brasil, diz que os produtos chegam às casas de todo mundo com a qualidade da marca. “Estamos empenhados em uma entrega ágil com o sabor de sempre, com uma equipe preparada para o trabalho”, afirmou.

Além da campanha delivery o trade turístico se organizou em uma campanha institucional reforçando a Marca Petrópolis e ainda apoiando as medidas como uso de máscara e o distanciamento. É a “Faça sua parte e FAÇA PARTE. Petrópolis se cuida".

"É uma forma de nos mantermos unidos, fazendo o que é necessário agora e olhando para o futuro com novas oportunidades”, finalizou Barros.