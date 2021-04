Cartaz está sendo divulgado com informações de contato da família do professor desaparecido Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 08:50

Petrópolis - Victor França Cazumba Inocêncio, de 24 anos, está desaparecido desde a manhã de segunda-feira (12), quando foi visto pela última vez na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Ele é professor de japonês em curso perto de sua casa.

Segundo a família, o jovem saiu da casa do pai para ir ao trabalho, que fica no Shopping Pedro II, mas não chegou ao local e não há informações sobre o que teria acontecido no trajeto entre a residência do pai e o seu local de trabalho.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela 105ª DP, no Retiro. Um cartaz está sendo divulgado nas redes sociais pedindo ajuda da população com informações que possam levar ao paradeiro do professor.