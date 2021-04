Batalhão Dom Pedro II, em Petrópolis Reprodução

Publicado 28/04/2021 11:00 | Atualizado 28/04/2021 11:39

Petrópolis - Dois homens tentaram invadir o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha - conhecido como Batalhão Dom Pedro II, no Bingen - na madrugada desta quarta-feira (28).

Segundo informações confirmadas pela unidade, os invasores não foram identificados. Após a movimentação suspeita ser percebida, houve troca de tiros com a segurança do local. Um militar foi atingido de raspão, mas passa bem. De acordo com informações do 32º Batalhão, ele já está em casa.

Os homens fugiram e o caso está sendo investigado. Em nota, a corporação explicou o ocorrido:

NOTA: "Informo que no dia 28 de abr 2021, por volta de 02h, ao ser verificado pela Guarnição de serviço que havia uma movimentação estranha no fundos do aquartelamento, um grupamento de militares foi ao local identificar a possível alteração, tendo encontrado dois indivíduos dentro da área militar. Ao tentar contê-los, os mesmos iniciaram disparos contra a guarnição de serviço, acarretando um militar baleado no ombro. Imediatamente o militar foi evacuado para o hospital SMH, onde já foi liberado e não corre perigo.

O Batalhão Dom Pedro II, está investigando a ocorrência com a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM)."