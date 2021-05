Equipe de restauradores fez vistoria técnica no chafariz da praça Visconde de Mauá nesta quarta-feira (5) Divulgação/Ascom

05/05/2021

Petrópolis - Uma equipe de restauradores fez uma vistoria técnica no chafariz da praça Visconde de Mauá nesta quarta-feira (5). O serviço, realizado de forma voluntária, vai nortear a elaboração de um termo de referência para a contratação dos profissionais que irão realizar o trabalho de reforma.

Em abril, uma equipe da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) verificou problemas na estrutura do monumento. Por ser bem tombado pelo patrimônio histórico, a ação deverá ser orientada pelos órgãos de preservação.



"A partir de agora, será necessário fazer o mapeamento de danos e a prospecção", explicou o arquiteto Mário Lordeiro, que esteve acompanhado da restauradora Luciana Lopes. "Também será preciso detalhar o processo recuperativo do chafariz. O mais importante disso é o interesse do poder público em resolver essa questão, isso a gente precisa ressaltar", disse Luciana.



A vistoria foi acompanhada pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Cultura, Leandro Kronemberger. Ele conta que existe uma preocupação do governo municipal em restaurar o monumento o quanto antes. "Esse é um serviço que exige mão-de-obra especializada. Precisamos ouvir os técnicos para saber de como agir para recuperar o chafariz o quanto antes", disse.



Como parte integrante do conjunto arquitetônico do Palácio Hermogêneo Silva, mais conhecido como “Palácio Amarelo”, sede da Câmara Municipal de Petrópolis, o chafariz da praça da Águia é tombado pelo Iphan e também pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).



Foi idealizado em 1899 pelo artista Heitor Levy, e representa a luta entre dois animais (a cobra e a águia), cujo significado é controvertido. Em 1944, o projeto da praça (que rende muitas fotos aos turistas que visitam Petrópolis) foi alterado pelo renomado paisagista Burle Marx.