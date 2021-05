Entre os produtos apreendidos estão máscaras, pares de meia, vasos de plantas e acessórios eletrônicos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 07:29

Petrópolis - Uma ação para impedir o comércio ilegal de ambulantes em Petrópolis terminou com a apreensão de 751 produtos no último sábado (8). Os camelôs não eram regularizados e a mercadoria não possuía nota fiscal.

A operação, realizada pela Fiscalização de Posturas em conjunto com a Guarda Civil, Polícia Militar, Assistência Social e o Conselho Tutelar, foi reforçada pelo poder público nas últimas semanas com o objetivo também de verificar a presença de menores.



Entre os produtos apreendidos estão máscaras, pares de meia, vasos de plantas e acessórios eletrônicos. A mercadoria apreendida pelos agentes foi levada para o depósito da Fiscalização de Posturas e será descartada. Segundo a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Karina Bronzo, os camelôs são, na maioria das vezes, de outros municípios.



"São pessoas de outras cidades, a maioria delas, da Baixada Fluminense. Estamos trabalhando para garantir o cumprimento das regras do município, assim como a segurança dos petropolitanos", disse Karina.



Com o apoio do Conselho Tutelar, a ação busca a proteção às crianças e adolescentes que estão sendo negligenciados por adultos e sendo usados para vender drogas e balas. "Estamos realizando ações rotineiras. A população pode ligar e registrar a denúncia", completa Karina. Os telefones são o 153 ou (24) 2246-9257 (Guarda Civil) ou Fiscalização de Posturas (24) 2246-9042 ou 2246-9043.