Lucas de Souza Barbosa, de 26 anos, que está desaparecido desde o dia 2 de maio Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 23:45

Petrópolis - A polícia busca pistas do paradeiro do servente de obras Lucas de Souza Barbosa, de 26 anos, que está desaparecido desde o dia 2 de maio. De acordo com a família, ele saiu de casa, no Jardim Salvador, falando que iria encontrar uma mulher em Pedro do Rio e não voltou mais. O caso foi registrado na 105ª Delegacia (Retiro), que investiga o desaparecimento do jovem.

O pai dele, Devanir Barbosa, contou que Lucas morava em Rio das Ostras e estava há pouco tempo na Cidade Imperial. “Ele é de lá, mas veio passar um tempo comigo. Desde que saiu não tive mais notícia dele, ele não voltou pra minha casa e nem para a da mãe, em Rio das Ostras. Ele saiu só com a roupa do corpo falando que iria encontrar uma menina. Estamos preocupados, não sabemos o que aconteceu”, relatou o pai do rapaz.



Lucas vestia calça jeans e uma camisa social cor vinho quando saiu de casa. Ainda segundo o pai, por ter saído de Petrópolis aos oito anos e ter ficado todo esse tempo fora da cidade, ele não tinha muitos amigos ou conhecidos em Petrópolis. “Ele não conhecia ninguém e trabalhava comigo como servente”, disse Devanir.



A 105ª DP está divulgando um cartaz com a foto de Lucas. Informações sobre o paradeiro do jovem podem ser repassadas através do número de WhatsApp (24) 992500697. Ou pelos telefones: (24) 22910816 e 22910196.