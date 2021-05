Cestas básicas serão entregues às famílias em condições de vulnerabilidades social Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 15:49

Petrópolis - A Secretaria de Assistência Social de Petrópolis recebeu na última terça feira (18) uma doação de 20 cestas básicas e produtos de higiene da concessionária do Grupo Águas do Brasil.

As cestas básicas serão entregues às famílias em condições de vulnerabilidades social atendidas pelos projetos sociais do município, que tiveram a situação agravada pela pandemia do coronavírus.



“Agradecemos, em nome das Instituições e das famílias que serão beneficiadas, com a iniciativa do Grupo Águas do Brasil, esperando ser esta iniciativa seguida por tantas outras empresas, que possam se solidarizar com a população petropolitana neste momento de perdas irreparáveis", destacou a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato.