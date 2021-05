Para ser vacinado é preciso estar cadastrado no site da prefeitura Reprodução

Publicado 22/05/2021 18:53

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis inicia nesta segunda-feira (24) a vacinação contra a COVID-19 para pessoas com comorbidades acima dos 40 anos. Trabalhadores da Saúde também terão a faixa etária ampliada, podendo receber a vacina a partir dos 30 anos.

Para ser vacinado é preciso estar cadastrado no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). O cadastro para estes públicos será aberto neste domingo (23). Com 77.087 pessoas vacinadas com a primeira dose e 33.163, com o esquema de vacinação completo até sexta-feira (21), Petrópolis segue com média de vacinação superior às do Estado do Rio e do Brasil.



“Temos hoje 25,13% dos moradores da cidade que receberam a primeira dose e 10,81% que receberam as duas doses necessárias para a imunização, seguimos acima das médias nacional e estadual. A cobertura de pessoas que receberam a segunda dose na cidade também é superior aos 90% estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com mais lotes de primeira dose disponíveis, seguimos avançando. A Secretaria de Saúde segue trabalhando para que possamos acelerar a vacinação o mais rápido possível, mas sempre com responsabilidade”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Em Petrópolis a Secretaria de Saúde segue os critérios do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com ampliação de faixas etárias sendo feita de acordo com a quantidade de primeiras doses recebidas. Nesta segunda-feira (24) o município receberá 2.340 doses da vacina Pfizer.