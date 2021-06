Vacinação contra a COVID-19 no posto montado no Hipershopping no Alto da Serra - Divulgação/Ascom

Vacinação contra a COVID-19 no posto montado no Hipershopping no Alto da SerraDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 10:11

Petrópolis - O mutirão de vacinação de rodoviários do transporte coletivo contra a COVID-19, começou na manhã deste sábado (19), no posto montado no estacionamento do Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra.





No Hipershopping, além dos rodoviários do transporte coletivo, também estão sendo atendidos caminhoneiros e profissionais que trabalham com o transporte escolar. "Estamos avançando na vacinação de maneira organizada e responsável, seguindo o que determina o Plano Nacional de Vacinação. Motoristas de ônibus e cobradores, assim como as equipes de limpeza, se mantiveram nas ruas desde o início da pandemia, mesmo no momento de maior restrição das atividades. Vamos seguir em frente, avançando com a chegada de cada nova remessa de vacina, pois foi dessa forma que chegamos ao número de mais de 100 mil petropolitanos vacinados com a primeira dose", disse Hammes.



O secretário de saúde lembra que este era um momento muito esperado por toda a categoria. "A expectativa é de que 2 mil pessoas recebam a primeira dose da vacina entre hoje e amanhã (domingo) apenas no Hipershoppimg, onde estamos fazendo o mutirão para os rodoviários, trabalhadores do transporte escolar e caminhoneiros. Dessa forma, estamos conseguindo dar mais um passo na vacinação da nossa população", disse, lembrando que Petrópolis está, hoje, vacinando o público em geral a partir dos 55 anos, além de trabalhadores da Educação e da Saúde que ainda não foram vacinados. "E vamos avançando com a chegada de novas doses", avisou.



O motorista da empresa de ônibus Petro Ita, Marcelo da Conceição Nunes Peçanha, de 54 anos, era um dos primeiros da fila e se emocionou ao receber a dose da vacina. “Enfim, os dias de medo e tensão chegaram ao fim. Em pouco mais de um ano, perdi quatro pessoas muito próximas, mas hoje a palavra é ‘gratidão’, disse o rodoviário. Outro que comemorou foi Paulo Roberto Thomaz, 54. “Toda a categoria estava esperançosa e hoje estamos realizando um sonho idealizado no último ano”. O rodoviário Roberto Gonçalves, 48, complementou: “É o término da ansiedade”.



Na Comdep, cerca de 600 trabalhadores da companhia e outros 50 funcionários da empresa Força Ambiental, que atuam nos serviços de limpeza urbana do município, começaram a receber a primeira dose da vacina. A imunização desse grupo teve início na manhã de sexta-feira (18) e até o fim do dia, quase 300 trabalhadores foram atendidos. A outra parcela será vacinada neste sábado. Tanto os rodoviários quanto os trabalhadores da limpeza urbana receberão a segunda dose do imunizante em até 90 dias.



É importante lembrar que todo o público a ser vacinado - com exceção das gestantes e puérperas com comorbidades e das equipes da Comdep e Força Ambiental, responsável pela coleta de lixo domiciliar - deve fazer o cadastramento prévio no site da Prefeitura

O cadastro é necessário porque as vagas para cada público são abertas conforme a disponibilidade de doses, que são enviadas aos municípios pelos governos federal e estadual. A Prefeitura disponibiliza novas vagas diariamente, sempre levando em conta o número de doses da vacina disponíveis no município. Isso garante que as pessoas cadastradas encontrarão a vacina no posto de vacinação.