Agentes instalaram placas de sinalização da rota de fuga e indicação do Ponto de Apoio no bairro Floresta - Divulgação/Ascom

Agentes instalaram placas de sinalização da rota de fuga e indicação do Ponto de Apoio no bairro FlorestaDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2021 11:58

Petrópolis - As equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias seguem com a implementação do Sistema de Alerta e Alarme Alternativo para Escorregamento na comunidade do Floresta. Nesta quarta-feira (17), os agentes realizaram a instalação das placas de sinalização da rota de fuga e indicação do Ponto de Apoio definidos para a localidade.

O projeto estabelece um mecanismo alternativo, com o uso de apitos, para a mobilização e posterior desmobilização segura da população, em dias de chuva forte. Essa é mais uma etapa da implantação do projeto, único a seguir o modelo no Brasil, que conta principalmente com a participação comunitária visando uma conduta preventiva entre os moradores.



"É um trabalho que tem como base a mobilização comunitária. A participação efetiva dos moradores gera uma maior conscientização da comunidade, com impactos positivos a curto, médio e longo prazo", lembra o prefeito Hingo Hammes.



Para a implementação do projeto, a Defesa Civil atuou na estruturação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (NUDEC), com a participação voluntária de moradores da região, que estão sendo preparados para auxiliar a comunidade no momento de emergência.

“Estamos com nossas equipes empenhadas na implementação desse projeto, que visa preparar a população a atuar em parceria com a Defesa Civil e ter condições de agir de forma preventiva em situação de risco”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

Anteriormente os moradores, integrantes do NUDEC, receberam instruções básicas com agentes da Defesa Civil sobre prevenção e identificação de riscos, além de definição para os toques dos apitos que funcionarão como sinalizadores sonoros na localidade.



A próxima etapa para a conclusão da implementação do Sistema de Alerta e Alarme para Escorregamentos, será nesta quinta-feira (18), quando será realizado um treinamento para a preparação do simulado na comunidade, programado para o dia 27 de novembro. “Esse treinamento será mais um importante passo para a orientação da população, que está participando ativamente da implementação desse projeto que vai fazer a diferença na localidade”, destaca a diretora de projetos da Defesa Civil, a Tenente Camila Nunes.



Para a estruturação do projeto na localidade, os moradores receberão, além dos treinamentos, o material de apoio que conta com colete de identificação do voluntário, apito, lanterna e capa de chuva. No simulado, os moradores testarão a funcionalidade dos toques dos apitos, percorrerão a rota de fuga e o funcionamento da abertura do Ponto de Apoio, estabelecido na Escola Municipal Duque de Caxias. Todas as ações dos moradores na comunidade nos dias de chuva serão orientadas pela Defesa Civil.