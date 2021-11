Petrópolis TechSummit 2021 funcionará em formato híbrido - Reprodução

Petrópolis TechSummit 2021 funcionará em formato híbridoReprodução

Publicado 18/11/2021 16:05

Petrópolis - Petrópolis vai sediar, no dia 25 de novembro, a primeira edição do Petrópolis TechSummit 2021 - “Tecnologia para os novos desafios da sociedade”. O evento, que vai reunir nomes de grande expressão no cenário nacional e internacional do setor de tecnologia e inovação, é realizado pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Serratec - Parque Tecnológico da Região Serrana.

O objetivo do Petrópolis Tech Summit 2021 é difundir ideias, compartilhar soluções e provocar reflexões sobre como a tecnologia vem contribuindo e como pode ser estruturante nos desafios da nossa sociedade. O evento será realizado em formato híbrido, sendo transmitido direto do Serratec, pelo canal do Youtube do parque tecnológico - https://bit.ly/SerratecOficial , das 9h às 17h.Na programação ainda estão confirmadas as palestras do empresário e presidente do Serratec, Guilherme da Motta Alves; do chefe do Centro Tecnológico do Exército, General de Brigada Armando Ferreira; do coordenador do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Paulo Giarola; da gerente regional de Serviços Tecnológicos da FIRJAN, Carla Giordano; do vice-presidente Executivo de Operações da EMBRAER, Luís Carlos Marinho; do diretor do Laboratório Nacional de Computação Cientifica (LNCC), Fábio Borges; do presidente da IBM América Latina, Antônio Martins e do gerente de Operações da Amazon, Marcelo Amaral.“Hoje Petrópolis tem posição de destaque no segmento de tecnologia. Nas últimas duas décadas, atraiu importantes investimentos nesta área e vem formando pessoas altamente qualificadas. É um setor com enorme potencial de crescimento não apenas em Petrópolis, mas em toda a Região Serrana. Já sediamos um importante e organizado arranjo produtivo, com o Laboratório Nacional de Computação Científica, a Faeterj e o Serratec, que tem ambiente para startups, incubadoras e outros novos negócios. Temos universidades de ponta e grandes empresas do setor”, lembrou o prefeito Hingo Hammes, acrescentando que a nova Lei de Incentivos Fiscais da cidade estimula a chegada de novos negócios e o crescimento dos já existentes.“O Petrópolis TechSummit 2021 vai debater o avanço do uso de soluções tecnológicas efetivas, que podem e deverão ser transferidas para a esfera pública. Os participantes terão a oportunidade de interagir com os palestrantes ao longo do dia de programação, bem como a exposição de novidades em relação aos avanços do setor no mercado nacional e internacional. Será um dia de troca de conhecimento técnico e gabaritado”, destacou Hammes.Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, a construção do evento é a afirmação de Petrópolis como uma cidade que possui uma forte vocação tecnológica e que vai oferecer ainda mais empregos qualificados.“É um momento de afirmação e realização de Petrópolis como um campo tecnológico expressivo. O evento será único e certamente marca o início de um novo ciclo na cidade. Reunimos um conjunto de palestrantes de expressão nacional e mundial. A inovação tecnológica é justamente isso, fruto da diversidade de competências múltiplas e complementares. Uma das pautas do governo municipal é a geração de riqueza para o município, desenvolvimento econômico, social, competitividade e inovação. E estamos no caminho certo”, declarou Soares.Para o empresário e presidente do Serratec, Guilherme Alves, “é imprescindível nos reunirmos, integrando fundadores e CEOs de empresas de tecnologia, startups e aceleradoras, formuladores de políticas públicas, agências de fomento e instituições acadêmicas para refletirmos coletivamente, gerarmos ideias, compartilharmos soluções e fazermos novas perguntas sobre como a tecnologia pode contribuir para os novos desafios da sociedade. Esse é nosso papel como parque tecnológico que somos, trabalhamos para desenvolver pessoas e gerar impacto social, desenvolver o arranjo produtivo de TI da nossa região, promover convergência e impulsionar a inovação, apoiando o desenvolvimento sustentável de nossos territórios”. Ele ressaltou que o objetivo é que o encontro seja incorporado no calendário anual de eventos do Serratec e da cidade.O Petrópolis TechSummit 2021 funcionará em formato híbrido (presencial apenas para convidados e transmissão online para aqueles que desejam participar do evento). A transmissão será feita pelo canal do Youtube do Serratec: https://bit.ly/SerratecOficial . Os interessados também podem adicionar o evento na agenda, basta acessar o link https://bit.ly/PetrópolisTechSummit2021