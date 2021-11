Prefeito Hingo Hammes homenageou a presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, Lourdes da Silva Petronilho - Divulgação/Ascom

Publicado 20/11/2021 19:58

Petrópolis - Uma solenidade seguida por uma apresentação do espetáculo Laços marcaram a manhã deste sábado (22) - Dia Nacional da Consciência Negra - em Petrópolis. O prefeito Hingo Hammes, ao lado de secretários municipais, vereadores e representantes de grupos Afro-brasileiros, discursaram na Praça da Liberdade. Também foi colocada uma coroa de flores no busto de Zumbi dos Palmares. Hammes ainda homenageou a presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, Lourdes da Silva Petronilho, que também é coordenadora Municipal do Movimento Negro Unificado.

"Essa é uma data muito importante. Fico muito feliz em estar aqui, ao lado da Dona Lourdes, realizando essa solenidade. Toda a programação da Festa Afro-brasileira de Petrópolis foi definida com a participação da sociedade civil. Conseguimos reunir representantes de diversos grupos que lutam pela causa. Esse trabalho em conjunto é fundamental para que o município avance ainda mais, com a elaboração de políticas públicas voltadas para o combate ao racismo e discriminação", disse Hammes.

Bastante emocionada, Lourdes Petronilho garantiu que "a luta dela é diária e nunca será em vão". "Hoje é um dia que precisamos comemorar. Os avanços são muitos. Ainda vivemos em uma sociedade preconceituosa, mas a cada dia que passa damos um passo para diminuir isso com trabalho e dedicação", disse.

Após a solenidade, Hammes entregou a premiação dos concursos de poesia e desenhos, promovidos pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC). Ele também acompanhou a apresentação do espetáculo Laços e da roda de capoeira do Mestre Pingão. A programação da Ubuntu - Festa Afro-brasileira de Petrópolis, segue hoje e amanhã com rodas de capoeira, oficinas e apresentação de artistas locais.

"A programação está sendo um verdadeiro sucesso. Ressalto a participação da sociedade civil na organização dessa festa. Fico muito feliz e emocionado em acompanhar de perto esse evento", disse Charles Rossi, presidente do IMC.

A Ubuntu é promovida pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Secretaria de Educação e Turispetro; pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (Copir), pelo Movimento Negro Unificado (MNU), pelo Conselho Municipal de Cultura (CMC), pelo Segmento de Culturas Afro-brasileiras, quilombolas e de matrizes africanas e pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Petrópolis.

Também estiveram presentes na solenidade, José Luiz de Souza Lima, secretário de Educação; Luciano Moreira, diretor-presidente da CPTrans; da Turispetro, Samir El Ghaoui; de Saúde, dr. Aloísio Barbosa Filho; superintendente geral da Guarda Civil Municipal, José Augusto Antônio de Carvalho, além do vereador presidente da Câmara Municipal, Fred Procópio, e do vereador Domingos Protetor. Além do diretor do Museu Imperial, Maurício Ferreira, e de Fátima Argon, presidente do Instituto Histórico de Petrópolis.