Além do tradicional desconto, algumas marcas estão oferecendo cash back e lives shop para atrair os clientes - Divulgação/ARTE

Publicado 19/11/2021 16:01

Petrópolis - As lojas da tradicional Rua Teresa, em Petrópolis, aderiram ao período de descontos mais esperado do ano e inovaram nas ofertas com peças selecionadas e com preços especiais. Além do tradicional desconto, algumas marcas estão oferecendo cash back e lives shop para atrair os clientes.

“Cada marca conhece o seu cliente e desenvolve ações visando aquele perfil. Descontos em peças selecionadas, descontos gradativos, dinâmicas com sorteio e o uso das redes sociais estão entre as estratégias que os lojistas da Rua Teresa estão fazendo. O interessante dessa variedade de propostas é que as atividades impulsionam o nosso polo de modas e proporciona aos nossos consumidores uma experiência de compras mais atraente. Isso fideliza e cria uma conexão com eles”, explicou Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio RJ (IFec) apontou que itens do vestuário, calçados e acessórios representam 32,6% da intenção de compras dos consumidores ouvidos no estudo. É a terceira opção, ficando atrás de eletrônicos (56,4%), eletrodomésticos (47,5%). A pesquisa mostrou ainda que os consumidores pretendem gastar cerca de R$1.681,59, em média, nas promoções do final do mês de novembro, valor 91% maior que a estimativa de gasto médio em 2020. Ao serem perguntados onde farão suas compras, a maior parte dos pesquisados respondeu que se dividiriam entre lojas físicas e online (49,2%).

“No último ano a ARTE investiu nas redes sociais para criar mais um canal de comunicação com os clientes. Tivemos um crescimento muito grande no on-line, em parte pela intensificação das ações no ambiente digital. Em nossas redes é possível conhecer nossas marcas, saber a localização e ficar inteirado das novidades de cada loja. E as marcas estão sabendo aproveitar isso para divulgar as promoções e descontos deste período”, acrescentou Nathalia Neunamm Mendes, diretora de Marketing da ARTE.

As lojas da Rua Teresa seguem funcionando normalmente. Às segundas-feiras das 14h às 18h e de terça a sábado das 9h às 18h. Continuam seguindo os protocolos de atendimento seguro, com utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel para clientes e colaboradores. As novidades da Rua Teresa estão no perfil do Instagram @ruateresaoficial.