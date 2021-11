Boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 19/11/2021 08:54

Petrópolis - Nesta sexta-feira (19), a chuva sobre a cidade de Petrópolis será de caráter contínuo, com maior intensidade nos períodos da tarde e da noite, quando poderá ser localmente forte, segundo boletim meteorológico da Defesa Civil.

Durante esses dias os ventos estarão predominantemente moderados, podendo provocar quebra de galhos e queda de árvores pontuais. O boletim com maiores detalhes da previsão do tempo para a cidade poderá ser consultado através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.

A Defesa Civil pede à população que fique atenta às atualizações e aos alertas emitidos, e que em caso de emergência ligue para o telefone 199.