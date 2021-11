Cada dez leitos de UTI no HCC vão operar com atuação de uma equipe de trabalho de intensivistas - Reprodução

Cada dez leitos de UTI no HCC vão operar com atuação de uma equipe de trabalho de intensivistasReprodução

Publicado 18/11/2021 19:47

Petrópolis - O Hospital Clínico de Corrêas (HCC) deu início à retomada das internações nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde desta quinta-feira (18). Segundo a direção do hospital, mais dez leitos têm abertura prevista para a próxima semana e, até a primeira quinzena de janeiro de 2022, outras dez passarão, também, a acolher pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, Petrópolis terá mais 30 unidades de atendimento e internação, extremamente relevantes à cidade.

O serviço de terapia intensiva havia sido interrompido em agosto deste ano e, devido aos projetos que vêm sendo desenvolvidos pelas equipes administrativas e de saúde do hospital, volta a atender de forma definitiva a uma expressiva parte da população. Todos os leitos já foram disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde e, até o momento, aguardam a liberação e encaminhamento de pacientes pela Central de Regulação do município.

Cada dez leitos de UTI vão operar com a atuação de uma equipe de trabalho composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas intensivistas. Segundo a direção da unidade, a retomada das internações veio auxiliar no atendimento aos pacientes que necessitam dos serviços de urgência e colaborar ainda mais com o atual quadro de saúde da cidade. “Temos a certeza de que esse importante passo foi dado graças à dedicação e compreensão de nosso quadro colaborativo. O HCC continua sendo uma referência na saúde”, frisou a direção.

Palestras relativas à Campanha Novembro Azul esperam receber alimentos, pacientes e interessados de vários pontos da cidade

Amanhã, dia 19 de novembro, às 14h, a equipe de nutrição do HCC fará uma palestra gratuita no auditório da unidade. Como tema principal, a importância de uma alimentação balanceada no acompanhamento aos pacientes acometidos pelo câncer de próstata, e de que forma o problema pode ser evitado com regras básicas de uma vida saudável.

Já no dia 25 de novembro, às 15h, será realizada outra importante palestra, também gratuita e voltada ao público masculino, no mesmo local. A equipe de enfermagem da APPO falará a respeito de todos os métodos de prevenção e tratamento de uma das doenças que mais acometem o público masculino em todo o mundo.

Vale dizer que, durante o mês de novembro, todos os exames requisitados pela APPO terão 50% de desconto no HCC. O Hospital Clínico de Corrêas fica na Estrada União e Indústria, nº 2501, ao lado do terminal Corrêas. O hospital ainda receberá doações de alimentos não perecíveis durante todos os dias de campanha.