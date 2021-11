Caminhão carregado de madeira perdeu o controle na subida da rua Augusto Severo, no Morin - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/11/2021 09:15 | Atualizado 19/11/2021 10:58

Petrópolis - Um caminhão carregado de madeira perdeu o controle na subida da rua Augusto Severo, no Morin, atingindo o ônibus que fazia a linha 429 – Lagoinha, após descer desgovernado de marcha à ré. O acidente aconteceu às 7h20 desta sexta-feira (19) e, pelo menos, duas pessoas foram levadas ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros, com ferimentos leves.

A viação Petro Ita, proprietária do ônibus, enviou inspetores ao local para prestar assistência aos colaboradores e passageiros envolvidos no acidente.