Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de PetrópolisReprodução

Publicado 20/11/2021 09:40

Petrópolis - Petrópolis encerra a semana com mais uma vitória sobre a pandemia de COVID-19: nenhum paciente internado em leitos de UTI na rede pública em decorrência de complicações pela doença nesta sexta-feira (19).

Em um ano e oito meses de pandemia é a primeira vez que o município registra taxa de ocupação zero em leitos SUS destinados a pacientes graves. Dados enviados à Secretaria de Saúde por hospitais públicos, conveniados e privados, mostram que a cidade tinha, até o fim desta tarde, duas pessoas internadas por covid-19: um paciente em leito clínico na rede pública, e um paciente em UTI na rede particular da cidade.

“É uma notícia que confirma na prática que estamos no caminho certo para vencer esta pandemia. Tivemos muitos desafios este ano, sobre tudo no período mais crítico em março e abril, mas com o avanço da vacinação estamos vendo diariamente as internações caindo. Hoje tivemos está ótima notícia: nos hospitais públicos e conveniados, não há nenhum paciente com COVID-19 em estado grave. Seguiremos avançando com a vacinação, agora entrando em uma nova etapa com a aplicação das doses de reforço para as pessoas maiores de 18 anos, o que é importante para consolidarmos de vez estes resultados, e avançarmos em todos os setores para o crescimento da cidade”, destaca o prefeito, Hingo Hammes.

O número total de internações desta sexta-feira, também é o menor desde março de 2020. Em abril deste ano – período mais crítico da pandemia - a cidade chegou a registrar 374 pessoas internadas simultaneamente em leitos clínicos e de UTIs públicos e privados, chegando a ter somente em UTIs, 169 pacientes internados em 20 de abril.

“Esta redução gradativa e sustentada dos casos grave, de internações e óbitos que temos observado – chegando hoje a nenhum paciente em UTIs públicas - é o resultado do empenho de toda uma equipe da Secretaria de Saúde que vem sendo incansável para que possamos levar a vacina ao maior número de pessoas por toda cidade. Agradeço também a população, que aderiu a vacinação e está comparecendo aos postos, concluindo o esquema vacinal e fazendo a sua parte para que possamos superar a pandemia. Na semana que vem entraremos em uma nova etapa, com a ampliação da aplicação das doses de reforço. A orientação neste novo momento é a mesma: quando chegar o seu momento, faça o cadastro e não deixe de se vacinar. A vacina está salvando vidas e é o nosso melhor instrumento; é o que nos permitirá superar esta pandemia”, avalia o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.