"Campanha é realizada anualmente em mais de 150 países e a participação de Petrópolis é essencial", disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes - Reprodução

Publicado 20/11/2021 10:02

Petrópolis - Os “16 dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero” terá programação especial em Petrópolis. Palestras, ações sociais e um curso de capacitação no enfrentamento a violência contra a mulher, para policiais militares estão sendo elaborados pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional e serão desenvolvidos pelas equipes do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Comdim e o Gabinete da Cidadania.

O início da programação, com uma grande ação na Praça da Inconfidência, está marcado para o próximo dia 25, quando também será celebrado o Dia pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e as Meninas.

“A campanha é realizada anualmente em mais de 150 países e a participação de Petrópolis é essencial. Entendemos a importância desse tema e o nosso objetivo é conscientizar cada vez mais toda a população, homens e mulheres, vítimas e agressores”, destaca o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

Equipes do Ônibus lilás, Programa Petrópolis da Paz, Coordenadoria de Políticas para a Juventude, IST da Saúde, Procon, Compir, Comdim, Gabinete da Cidadania e Espaço da Beleza vão abrir a programação às 9h e permanecerão na Praça da Inconfidência até às 16h realizando o acolhimento das mulheres.

“Através deste ato, estamos contribuindo para que as mulheres consigam se conscientizar de que a violência está aí e elas precisam denunciar. Esse movimento conta, inclusive, com os homens que se mobilizam através do Dia do Laço Branco, pelo fim da violência doméstica”, ressaltou Cleo de Marco, coordenadora do Gabinete da Cidadania.

De acordo com Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, o ano de 2021 já apresenta o maior número de atendimentos desde a criação da instituição, em 2007: “Somente neste ano já chegamos à marca de 1,5 mil mulheres atendidas. Contando com a ampliação dos canais e com a nossa movimentação intensa do ônibus lilás, observamos um número muito expressivo. Nesses 16 Dias, queremos reforçar, ampliar nossas ações e mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas”.

Uma palestra para os homens da Comdep também faz parte da programação. Na Escola Santa Terezinha, no Vila Rica, em Pedro do Rio, as equipes vão falar sobre Violência Doméstica. No dia 6 de dezembro, quando será celebrado o “Dia do Laço Branco: homens pelo fim da violência contra as mulheres”, ocorrerá o curso de capacitação para o efetivo 26º BPM no enfrentamento a violência contra a mulher. Já a Escola São João Batista, no Duarte da Silveira, vai receber o projeto “Maria da Penha vai à Escola”. A programação será encerrada com outro grande evento. Este, no entanto, vai ocupar a Praça da Liberdade.

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa em 25 de novembro - Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - e segue até 10 de dezembro. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.