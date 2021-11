Para esta edição do Bazar da APPO, foram separadas peças especiais, que estarão à venda por preços simbólicos - Reprodução

Para esta edição do Bazar da APPO, foram separadas peças especiais, que estarão à venda por preços simbólicosReprodução

Publicado 24/11/2021 16:55

Petrópolis - Começa no próximo dia 29 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro mais uma edição do Bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), que volta para a igreja Nossa Senhora do Rosário, na praça da Inconfidência, no Centro de Petrópolis.

Para esta edição foram separadas peças especiais, que estarão à venda por preços simbólicos. Além de roupas, para adultos e crianças, também será possível encontrar brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração entre outros itens.

Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor recursos necessários para manter a Casa de Apoio, que funciona durante o ano todo acolhendo pessoas que vem de outras cidades fazer o tratamento do câncer em Petrópolis. A Casa de Apoio tem capacidade para receber 20 pessoas, com seus acompanhantes, e oferece além de segurança, conforto e alimentação, assistência total para a permanência e conclusão do tratamento.

Além das doações feitas pelo telemarketing, as edições do bazar, realizadas ao longo do ano, são fontes importantes de arrecadação para manter a casa de apoio e garantir o sucesso no tratamento de câncer de pessoas que vem de toda Região Serrana do Rio. “Fazemos este trabalho com muito amor porque sabemos o quão importante ele é e o que ele representa para tantas pessoas que, sem a Casa de Apoio, talvez não tivessem a chance de fazer as sessões de quimio e radioterapia. O Bazar é sinônimo de vida para essas pessoas”, destacou Magna Souza, responsável pelo Bazar da APPO.

Todos os itens que estarão a venda foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas. Como a pandemia ainda não acabou, a APPO vai continuar seguindo os protocolos de prevenção à COVID-19. Para isso, a entrada será controlada e álcool em geral será oferecido para que todos possam garimpar com segurança.

Para ficar por dentro de todas as atividades promovidas pela APPO, basta seguir a Associação nas redes sociais: no Instagram: @associacaopetropolitana e no Facebook: APPO.

Serviço:

BAZAR DA APPO

Data: 29 e 30 de novembro e 01, 02 e 03 de dezembro

Local: Igreja Nossa Senhora do Rosário, Praça da Inconfidência, s/ nº, Centro

Horário: 9h às 17h