Secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, reforçou que ideia inicial do serviço é oferecer maiores condições de atuação para as pessoas em dias de chuva forteDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2021 12:33

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vai levar noções básicas de primeiros socorros às comunidades. A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias e da Secretaria de Saúde, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), envolvendo integrantes dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC).

A iniciativa visa capacitar os voluntários para prestar o primeiro atendimento em situações de emergência e oferecer um suporte básico até a chegada do socorro nas comunidades. Com o curso Guardiões da Comunidade, a Defesa Civil pretende preparar ainda mais os moradores de cada localidade para situações de crise, principalmente em caso de ocorrências causadas pelas fortes chuvas.



“Esse é um treinamento que vai preparar os moradores para situações de emergência. Essa noção de primeiros socorros é importante e quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor”, destacou o prefeito Hingo Hammes, ressaltando que a ação segue a linha da atuação intersetorial do governo.



O secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers, reforçou que a ideia inicial do serviço é oferecer maiores condições de atuação para as pessoas em dias de chuva forte, mas que a iniciativa oferece preparo para os moradores em situações diversas. “Percebemos que essa é uma instrução que vai além, que pode ajudar os moradores em qualquer situação e é por meio dos NUDECs, que estamos conseguindo levar essa noção de segurança para as comunidades”, pontuou.



A instrução do SAMU é mais um mecanismo para as comunidades que faz parte do preparo para o período de chuvas. Além de restruturação dos NUDEC e dos pontos de apoio para acolhimento da população em dias de chuva, os moradores de cada região estão sendo orientados para atuar de forma preventiva nos dias de maior risco. “É de grande importância que a comunidade saiba como dar um suporte inicial, um primeiro atendimento básico até que o socorro especializado chegue aos locais. Estamos tentando cada vez mais fazer com os moradores estejam mais preparados e tenham condutas que possam minimizar danos”, destacou a diretora de projetos da Defesa Civil, a Tenente Camila Nunes.



O curso vai oferecer orientações sobre os conceitos e etapas básicas de primeiros socorros; dará noções sobre tipos de ferimentos; como agir em situações de lesões, contusões, fraturas e amputações; como deve ser a conduta em caso de acidentes com choque elétrico; atendimento adequado para o caso de convulsões, acidentes com picadas ou mordidas de animais; transporte adequado de vítima; além de passar informações básicas sobre o que é e como funciona do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.



Para os agentes do SAMU essa é uma importante iniciativa que oferece maior preparo dentro das comunidades e pode salvar vidas. “Esse tipo de instruções é de grande relevância para os munícipes, principalmente em uma cidade como a nossa, que constantemente sofre com desastres. Com essa capacitação a população terá conhecimento básico para a manutenção da vida até a chegada do socorro qualificado”, destacou o coordenador de enfermagem do SAMU, Joelson da Silva Gomes. De acordo com ele, a instrução vai contribuir não só para a comunidade como um todo, mas até mesmo para a conduta de cada morador em possíveis emergências domésticas. “Um minuto pode fazer a diferença entre hospitalização curta ou invalidez permanente. Essas instruções farão a diferença e poderão ajudar a salvar vidas”, reforçou.



O curso Guardiões da Comunidade será oferecido por meio dos NUDEC, que atualmente fazem interação direta entre a Defesa Civil e as comunidades. Através dos voluntários, integrantes dos NUDEC, a Defesa Civil tem alcançado contato direto com as lideranças locais e fortalecido mecanismos de segurança nas regiões. “Esse é mais um importante trabalho em que unimos nossos esforços para o bem das comunidades, com foco na prevenção de vidas”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa.