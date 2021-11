Programação completa do Natal Imperial foi apresentada pelo prefeito da cidade, Hingo Hammes, juntos com outras autoridades - Divulgação/Ascom

Programação completa do Natal Imperial foi apresentada pelo prefeito da cidade, Hingo Hammes, juntos com outras autoridadesDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2021 14:33

Petrópolis - Petrópolis abre no dia 2 de dezembro o primeiro grande evento do calendário oficial do município com programação presencial desde março de 2020, quando começou a pandemia: o Natal Imperial 2021, que, pela primeira vez, é resultado direto da união de esforços entre poder público, iniciativa privada e o terceiro setor.

Nesta segunda-feira (22), Prefeitura de Petrópolis, Fecomércio RJ (por meio do Sesc RJ), a Dellarte e a CLARO anunciaram, junto do Governo do Estado, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC), detalhes da parceria inédita para garantir a petropolitanos e turistas momentos mágicos. O Natal Imperial 2021 e o Natal Sesc 2021 terão programação até 9 de janeiro. Todas as atrações são gratuitas.



A programação completa do Natal Imperial foi apresentada pelo prefeito da cidade, Hingo Hammes; o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; o secretário especial de Relações Intermunicipais do Estado, Adenilson Honorato; a diretora presidente da Dellarte, Myrian Dauelsberg; o CEO da Dellarte, Steffen Dauelsberg; e representantes da CLARO, patrocinadora oficial do evento, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio.

Ao lado deles estava o diretor de marketing da Fecomércio RJ, Eber Moura, que apresentou, junto das autoridades municipais e do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio), Marcelo Fiorini, a programação na cidade.



“Será um Natal diferente, sem dúvida. Esta união que estamos promovendo é o que buscamos no dia a dia. Desde março do ano passado vivemos muita coisa. Foram dias muito difíceis, de perdas, de esforços que, muitas vezes, foram além do que achávamos que poderíamos aguentar, mas chegamos aqui, ao momento que estamos vivendo hoje. A vacina nos proporcionou isso. Esperamos que todos, moradores e turistas, se lembrem do verdadeiro espírito do Natal e aproveitem esta programação, que é resultado do trabalho de muitas mãos”, enfatizou Hammes.



O prefeito anunciou que o Natal Imperial terá programação 100% custeada por patrocinador, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio. Além disso, a Fecomércio, por meio do Sesc, também se juntou ao governo municipal, garantindo programação no Parque Municipal, em Itaipava. O Sesc-RJ também vai garantir iluminação e decoração natalina em oito pontos da cidade, incluindo o Sesc Quitandinha, os pórticos do Quitandinha e do Bingen, o Senac Petrópolis, a Praça Dom Pedro, o CEFET e as ruas Teresa e 16 de Março.



Até 9 de janeiro, serão 39 dias de evento, com mais de 400 horas de programação. Serão mais de 300 atrações e mil artistas em cena, em 18 locais diferentes, incluindo tanto o Centro quanto outros distritos. Será possível prestigiar 12 concertos de orquestras, 15 concertos de corais e, ainda, a Caravana Natalina, com músicos que vão percorrer bairros da cidade em cima de um trio elétrico. Juntos, Natal Imperial e Natal Sesc vão gerar mais 900 empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 200 milhões na economia da cidade.