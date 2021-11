Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar no bairro Retiro neste sábado (20) - Divulgação/PM

Publicado 21/11/2021 09:55 | Atualizado 21/11/2021 10:04

Petrópolis - Na tarde deste sábado (20), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° Cia do 26° BPM de Petrópolis detiveram dois homens na Comunidade do Frias, em Corrêas. Na ação, os militares apreenderam 71 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 20,00 em espécie.

Já policiais militares do Serviço Reservado (P/2) do 26° BPM, junto com o Núcleo de entorpecentes da 106° DP, detiveram quatro acusados por tráfico de drogas na Comunidade do Alemão, no Retiro. Após diligências no local, os policiais observaram uma mulher comprando drogas com três homens. De imediato, realizaram a abordagem e apreenderam quatro cargas de maconha, oito cargas de cocaína, totalizando 180 trouxinhas de maconha e 466 cápsulas de cocaína, além de uma quantidade de dinheiro em espécie. A ocorrência foi registrada na 105º DP, sendo os três homens autuados nos artigos 33 E 35 da lei 11.343/06 e a mulher no artigo 28 da mesma lei (posse e uso de drogas).

À noite, agentes da P/2, junto com o núcleo de entorpecentes da 106° DP, também detiveram um homem por tráfico de drogas na rua Alagoas, no Quitandinha. Após diligências no local, foi apreendida uma sacola contendo 33 trouxinhas de maconha e uma pedra de crack.