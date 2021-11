Tomógrafo chegou ao hospital no ano passado e, para entrar em funcionamento, foram necessárias adequações no espaço, assim como licenças específicas - Divulgação/Ascom

Publicado 21/11/2021 09:41

Petrópolis - Dentro das ações para melhorar a estrutura da rede pública de Saúde e oferecer um atendimento com mais qualidade aos petropolitanos que utilizam a rede SUS, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, inauguraram neste sábado (20) o aparelho de tomografia computadorizada do Hospital Municipal Nelson de Sa Earp.

O tomógrafo chegou ao hospital no ano passado e, para entrar em funcionamento, foram necessárias adequações no espaço, assim como licenças específicas. As obras foram retomadas pela atual gestão e realizadas em parceria com a UNIFASE/FMP. O equipamento, moderno, tem capacidade para realizar mais de 100 exames por dia e, em funcionamento em sua capacidade total, irá superar três mil exames por mês.

“Foram muitos desafios para conseguirmos estar aqui hoje fazendo esta inauguração. Temos trabalhado para melhorar a infraestrutura da rede de Saúde da cidade desde o início do governo. Enfrentamos a pandemia, com toda sua complexidade, mas não deixamos de pensar no funcionamento da rede aos pacientes com outros problemas de saúde. Nos últimos 11 meses, fizemos importantes mudanças no HMNSE, com a reforma da cozinha e a inauguração do equipamento de densitometria no Centro Municipal de Ortopedia, onde também iniciamos os tratamentos de viscossuplementação, que estão melhorando a vida dos pacientes com artrose. Também teremos um novo aparelho de raio-x digital”, disse o prefeito Hingo Hammes, lembrando que atualmente está em andamento a reforma do setor de psiquiatria.

“Iniciamos a reforma da psiquiatria – setor que será ampliado e reestruturado. Em breve teremos também a reforma do DIP. O HMNSE é um hospital importante dentro da rede de Saúde e está evoluindo. Inaugurar este tomógrafo hoje é uma conquista que dividimos com toda a população e, especialmente, com todos os que colaboraram para que chegássemos a este momento”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, que como servidor público atuou no HMNSE, destacou a importância do novo equipamento na rotina para o tratamento dos pacientes. “Com a inauguração deste equipamento estamos trazendo um benefício para os pacientes. Como plantonista nesta unidade há alguns anos, a gente enfrentava dificuldades tendo que transportar os pacientes para o Hospital Alcides Carneiro ou para o Santa Teresa para fazer uma tomografia. Agora teremos este atendimento aqui, disponível não apenas para os pacientes internados aqui no HMNSE, mas para toda cidade”, destacou o secretário, lembrando também a importância da parceria com a UNIFASE/FMP.

“Agradecemos ao prefeito Hingo Hammes e ao Secretário de Saúde, Aloisio Barbosa pela atenção ao Hospital Nelson de Sá Earp. Este tomógrafo irá beneficiar a comunidade. A população petropolitana precisava deste cuidado”, disse o diretor geral do HMNSE, Geraldo Menezes. “Estou muito feliz com a inauguração do tomógrafo, que irá colaborar imensamente para a saúde dos petropolitanos. Sabemos da demanda que existe na cidade e tenho certeza de que este tomógrafo irá colaborar imensamente para estes diagnósticos, melhorando a qualidade do atendimento aos pacientes, sobretudo àquelas pessoas mais carentes”, completa o diretor médico do HMNSE Marco Lisserre, que estava ao lado do diretor administrativo Sérgio Morelli.

O deputado estadual Sérgio Fernandes avalia que o funcionamento do novo equipamento inaugura um novo momento da saúde na cidade. “Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde que há 18 meses vêm atuando incansavelmente na linha de frente de combate à covid-19 neste hospital. A inauguração deste tomógrafo hoje é um virar desta chave, estamos dando um importante passo à frente. A gestão municipal nos últimos meses se dedicou de forma incansável no combater à pandemia, no avanço da vacinação de forma séria, persistente e dedicada. Os números estão aí pra confirmar esse comprometimento que esta gestão está tendo. E agora a gente pode voltar a pensar na política pública de saúde de forma global, planejar a saúde. Quando a gente inaugura um equipamento como este, quem ganha é a população”, destaca.

O deputado federal Hugo Leal destacou a posição de liderança do prefeito Hingo Hammes, que vem sendo um diferencial na atual gestão na busca por melhorias para a cidade. “Esta inauguração hoje é importante para melhorar a estrutura da rede de saúde, assim como foi a do mamógrafo e como tantas outras conquistas para a cidade. Mas quero citar um diferencial que vemos na gestão do prefeito Hingo Hammes, que conduz o governo de forma a sempre buscar o apoio, as parcerias para fazer o melhor para a cidade. Isso é fundamental especialmente neste momento em que vivemos, nesta realidade de pandemia. É preciso que todos estejamos unidos pelo melhor para Petrópolis”, destaca Hugo Leal

A solenidade teve a presença dos representantes da UNIFASE/FMP, Afonso Chaves e do diretor da Faculdade de Medicina, Paulo César Guimarães. “Parabenizo ao prefeito e ao secretário de Saúde pela inauguração. A faculdade tem uma história ligada ao Hospital Municipal Nelson de Sá Earp e é uma alegria estamos aqui hoje”, disse Afonso Chaves. “Estamos certos de que este equipamento que inauguramos hoje será de grande valia para o trabalho dos médicos, auxiliando no diagnóstico e para os pacientes em seus tratamento”, disse o diretor da FMP, Paulo César Guimarães.

Também participaram da inauguração o presidente da Câmara de Vereadores, Fred Procópio, e os vereadores Gilda Beatriz, Marcelo Lessa, Júnior Coruja, Domingos Protetor e Ronaldo Ramos. “A gente sabe que a gestão pública não é fácil, dos desafios que os gestores enfrentam, em especial na área de saúde e quero aqui destacar o trabalho sério e transparente do prefeito Hingo Hammes e do secretário de Saúde Aloisio Barbosa. Contem com a Câmara no encaminhamento de projetos importantes para a população da nossa cidade”, disse o presidente do legislativo, Fred Procópio.