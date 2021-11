Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Petrópolis - Reprodução

Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de PetrópolisReprodução

Publicado 21/11/2021 10:00

Petrópolis - A taxa de ocupação de leitos para pacientes com COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS), neste sábado (20), está em zero para leitos clínicos e 4,55% para leitos de UTI na rede pública. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, somando hospitais públicos e privados, são quatro pacientes internados em UTIs. Não há pacientes internados em leito clínico das redes pública ou privada na cidade.

Até agora, foram realizados no município 208.582 testes para COVID-19, com 50.120 resultados positivos e 158.324 negativos (levando em consideração testes rápidos e swab).



A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, em 1.556, é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. É possível acompanhar a evolução dos casos no portal da transparência do coronavírus, no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).