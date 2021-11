Drogas apreendidas em operação da PM no bairro Mosela - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 23/11/2021 13:25

Petrópolis - Na noite desta segunda-feira (22), Policiais Militares do Serviço Reservado (P/2) e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 3° Cia do 26° BPM de Petrópolis, apreenderam grande quantidade de drogas no bairro Mosela.

Na ação, as equipes fizeram diligências pela mata da rua Pedras Brancas, onde apreenderam dois barris contendo 90 cargas de cocaína (2.760 cápsulas) e cinco tabletes e meio de maconha, totalizando 4 kg da droga. Na ocasião, ainda foram arrecadados diversos eppendorfs (microtubos usados para embalar cocaína) vazios e uma balança de precisão.

A ocorrência foi registrada na 105º DP, no Retiro.