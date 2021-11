Movimento mundial busca conscientizar os homens no cuidado com a saúde, especialmente no combate ao câncer de próstata - Divulgação/Ascom

Movimento mundial busca conscientizar os homens no cuidado com a saúde, especialmente no combate ao câncer de próstataDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2021 19:45

Petrópolis - O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro da Cidade, estará de portas abertas especialmente para o público masculino nesta quarta (24) e quinta-feira (25). A ação em saúde do homem faz parte da campanha do Novembro Azul do município. O movimento mundial busca conscientizar os homens no cuidado com a saúde, especialmente no combate ao câncer de próstata.

Durante os dias desta quarta (24) e quinta-feira (25) os homens que estiverem na unidade poderão fazer testes rápidos contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização do cartão de vacinas e receberão orientações sobre Planejamento Familiar e Tabagismo. Além disso, das 14 horas às 16h30 na quarta-feira, e das 8h30 às 12 horas, o público masculino poderá realizar consultas clínicas na unidade.

“No Novembro Azul, buscamos conscientizar os homens da importância da prevenção contra o câncer de próstata. Mas além disso, o nosso objetivo é incentivar o público masculino nos cuidados em geral com a saúde. A valorização da saúde do homem é de extrema importância”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Já na sexta-feira (26), o Centro de Saúde Coletiva realizará o Dia D de atendimentos do público masculino no terceiro turno, das 17 às 20 horas. Os homens passarão por consultas clínicas, orientações de planejamento familiar e tabagismo, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis, além da solicitação de ultrassonografia de abdômen total e de próstata.

Também na sexta (26), o governo municipal por meio da Secretaria de Saúde, realizará o Pit Stop de atendimentos na Praça Dom Pedro II, no Centro Petrópolis.

Além disso, O Hospital Alcides Carneiro (HAC), unidade pública de referência para a realização de cirurgias oncológicas e diagnóstico de câncer terá uma semana dedicada à saúde do homem. Serão pelo menos 228 atendimentos para diferentes procedimentos - entre consultas, exames e cirurgias exclusivamente voltadas para o público masculino.

A programação do Novembro Azul da Prefeitura de Petrópolis conta com eventos presenciais e o Dia D no sábado, dia 27 de novembro, com mais de 30 unidades de saúde participando de atendimentos à população masculina.