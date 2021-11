Prefeito Hingo Hammes e o comandante do 26° Batalhão da Polícia Militar de Petrópolis, coronel André Henrique de Oliveira - Divulgação/Ascom

Prefeito Hingo Hammes e o comandante do 26° Batalhão da Polícia Militar de Petrópolis, coronel André Henrique de OliveiraDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2021 14:59

Petrópolis - Petrópolis vai contar, a partir do mês de dezembro, com o programa Bairro Seguro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito da cidade, Hingo Hammes, que esteve na tarde desta terça-feira (23) com o comandante do 26° Batalhão da Polícia Militar de Petrópolis, coronel André Henrique de Oliveira, o programa estadual irá complementar o policiamento das Ruas Teresa, Imperador, 16 de Março e Valparaíso, garantindo mais segurança a moradores, comerciantes e turistas.

A implantação do Bairro Seguro em Petrópolis foi anunciada em agosto pelo governador Cláudio Castro, após reunião Hammes, no Rio, e, agora, vai se tornar realidade em parceria com a Prefeitura e o Sicomércio.

“Em agosto, estivemos na Secretaria de Polícia Militar apresentando as demandas da cidade na área de segurança pública e, em seguida, com o governador Cláudio Castro, que garantiu o programa na cidade. É uma conquista importante para o município, que é um dos mais seguros do estado”, destaca Hammes.

A base do programa em Petrópolis será montada no Centro de Moda da Rua Teresa. Uma parceria com o Sindicato do Comércio Varejista - Sicomércio - vai assegurar seu funcionamento. O sindicato vai garantir estrutura para o trabalho - incluindo veículos - e também alguns dos materiais necessários aos serviços dos policiais.

Com o programa, Polícia Militar mantém contato direto com moradores e comerciantes, por meio de um número de telefone celular que é divulgada na área atendida, aproximando a população da polícia e agilizando o contato com os militares.

De acordo com o coronel André Henrique de Oliveira, a ideia do programa é reduzir roubos e furtos, através de um policiamento de proximidade. “O trabalho aproxima a polícia de moradores e comerciantes, garantindo mais segurança à população em geral e também aos visitantes”, disse.

Para o comandante do 26º BPM o Bairro Seguro é mais uma ação que irá reforçar a segurança da cidade e tende a gerar resultados ainda mais positivos: “Mesmo antes da execução do Programa, já temos garantindo importantes índices. Estamos há 29 dias sem ocorrências de crimes como homicídios e latrocínios, e há 67 dias sem registrar roubos de veículos. Outro número importante se refere aos roubos de rua: 27 dias sem registros de crimes do tipo”.