Campanha tem o objetivo de conscientizar os homens sobre o cuidado integral da saúde, em especial em relação ao câncer de próstata - Divulgação/Ascom

Publicado 24/11/2021 16:25

Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis está promovendo, no Centro Administrativo da Prefeitura, uma programação especial para servidores e funcionários do governo municipal dentro da programação do Novembro Azul. A campanha tem como objetivo conscientizar os homens sobre o cuidado integral da saúde, em especial do câncer de próstata. Durante todo o mês de novembro, a Prefeitura de Petrópolis realiza ações nos postos de saúde da cidade, palestras e mutirões de atendimentos com o objetivo de alertar as pessoas para os cuidados com a doença.



Inaugurando a semana de atividades, a geriatra Rita Ravaglia promoveu uma palestra com o tema “O homem não chora”. “Nossos objetivo foi trabalhar a autoestima, saúde mental, a elaboração da expressão de afeto, com uma proposta de masculinidade respeitosa. Esses são fatores que influenciam na vida do homem”, explicou.



“Levando informação para as pessoas e alertando para os cuidados que devem ser mantidos, conseguimos diminuir o número de pacientes com doenças em estágio avançado. Além disso, buscamos acabar com os preconceitos culturais e mostrar a importância de todos cuidarem da saúde”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



Nesta quarta-feira (24), funcionários e servidores realizaram testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A programação no Centro Administrativo terá continuidade nesta quinta-feira (25). Ainda serão realizadas orientações voltadas à saúde do homem, palestras sobre o cuidado integral e orientações nutricionais, além de atividades físicas com a Academia da Saúde.



Além dos eventos no Centro Administrativos, a programação do Novembro Azul da Prefeitura de Petrópolis conta com o dia D no sábado, 27 de novembro, com mais de 30 unidades de saúde participando de atendimentos à população masculina.

Na sexta (26), o governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realizará o Pit Stop de atendimentos na Praça Dom Pedro II, no Centro Petrópolis. Além disso, O Hospital Alcides Carneiro (HAC), unidade pública de referência para a realização de cirurgias oncológicas e diagnóstico de câncer, terá uma semana dedicada à saúde do homem. Serão pelo menos 228 atendimentos para diferentes procedimentos - entre consultas, exames e cirurgias exclusivamente voltadas para o público masculino.