Secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, se reuniu com a coordenadora de Bem-Estar Animal, Raphaela Buriche, e com o vereador Domingos Protetor - Divulgação/Ascom

Secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, se reuniu com a coordenadora de Bem-Estar Animal, Raphaela Buriche, e com o vereador Domingos ProtetorDivulgação/Ascom

Publicado 10/01/2022 20:28

Petrópolis - A nova gestão da Prefeitura de Petrópolis já está planejando novas ações para defender a causa animal na cidade. A secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, se reuniu com a Coordenadora de Bem-Estar Animal, Raphaela Buriche, sobre a importância da pasta para a gestão e os projetos do governo municipal.

“É muito importante termos em nosso município a participação de uma coordenadora que seja ativa nos projetos. Manter a parceria entre o governo municipal e as ONGs nos ajuda a alcançar um crescimento e agregar, no município, politicas cada vez mais eficazes em prol da causa animal”, disse Luciane.

Raphaela Buriche destacou que o caminho é ampliar o trabalho de fiscalizações, campanhas de adoção e expansão do bazar de proteção animal para os distritos: “Vamos nos reestruturar, trazendo uma nova equipe e mantendo o trabalho ativo como vínhamos realizando nos últimos meses”.

A reunião contou com a presença do vereador Domingos Protetor, ativista da causa há mais de 20 anos. “A participação popular é fundamental para alcançarmos políticas públicas eficientes na cidade. Atingir um resultado positivo é muito importante para quem cuida dos animais. Isso faz com que nosso trabalho seja reconhecido de uma forma positiva”, ressaltou Domingos.