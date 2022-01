Rua Teresa conquistou o prêmio de "Melhor Polo de Compras do estado do Rio de Janeiro" - Divulgação/Henry Kappaun

Publicado 18/01/2022 09:58

Petrópolis - Com 40% dos votos, a Rua Teresa conquistou o prêmio de “Melhor Polo de Compras do estado do Rio de Janeiro” promovido pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria (CIETH). A premiação aconteceu no último sábado (15) e os selecionados foram escolhidos por voto popular. A Rua Teresa ficou à frente do Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo (36,1%) e do Polo de Confecções da Washington Luís (24%).

“Estamos muito honrados pelo reconhecimento de ‘Melhor Polo de Compras do estado do Rio’. Isso é fruto de muita dedicação dos empresários da Rua Teresa em melhorar a cada dia, observando a demanda de cada consumidor e priorizando o seu bem-estar no momento da compra. Com certeza esse prêmio vai agregar ainda mais na imagem do polo de moda em todo o Brasil”, pontua Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

A escola técnica em turismo promove a capacitação técnica de profissionais para o setor de turismo desde 1987 e anualmente promove o “Prêmio Destaques do Turismo”. A Associação da Rua Teresa (ARTE) reforça que a formação profissional e a especialização do setor de turismo são essenciais para a transformação e fomento dessa fatia considerável da economia fluminense.

“A escola CIETH tem feito isso com maestria. Aproveito para parabenizar a CIETH pelo importante trabalho que desenvolve e pelo auxílio na divulgação da Rua Teresa como um destino de turismo de compras que merece ser visitado. A ARTE agradece a todos que votaram e se sente honrada em representar o polo de modas que é referência em qualidade no estado”, reforça Denise.