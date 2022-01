Desde o início da pandemia, foram 1.574 óbitos por COVID-19 registrados em Petrópolis - Divulgação

Desde o início da pandemia, foram 1.574 óbitos por COVID-19 registrados em PetrópolisDivulgação

Publicado 18/01/2022 10:29

Petrópolis - Petrópolis terminou a segunda-feira (17) com a taxa de ocupação dos leitos clínicos destinados para o tratamento da covid-19 no sistema público de saúde em 73,33% (22 internações). Já em UTIs do SUS, a taxa foi de 43,48% (dez internações). A rede privada registrou cinco internações clínicas e seis de terapia intensiva.

As equipes da Secretaria de Saúde realizaram, até ontem, 219.639 testes, dos quais 50.542 tiveram resultados positivos e 168.089 negativos (considerando swab e rápidos).

Desde o início da pandemia, foram 1.574 óbitos registrados. Este número é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. É uma medida de segurança da Secretaria de Saúde, para evitar erros nos registros.

Mais 1.995 doses de vacinas aplicadas

Também na segunda-feira (17), as equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 1.995 doses da vacina contra a covid-19 nos 10 postos disponíveis. Foram 1.656 doses de reforço, 215 aplicações de segunda dose, 119 de primeira e cinco doses adicionais para imunossuprimidos.

No total, a cidade conta com 240.880 vacinados com a primeira dose, 224.212 com a segunda dose e 71.204 com a dose de reforço (terceira aplicação para o público em geral e quarta para imunossuprimidos). A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação e a dose adicional a 1.236 imunossuprimidos.

Na segunda-feira, 470 idosos foram vacinados, sendo dois com a primeira dose, dois com a segunda dose e 466 com a dose de reforço. A dose de reforço também foi aplicada em 12 pessoas com comorbidades..

As equipes também aplicaram a primeira dose em 18 adolescentes e segunda dose em 114 indivíduos de 12 a 18 anos. Dentre as crianças, 84 receberam a primeira dose. Houve ainda a vacinação de dez trabalhadores da saúde com o reforço.

Por faixa etária, foram 1.168 adultos vacinados com a dose de reforço, 127 com a segunda dose e 15 com a primeira.

O acompanhamento da situação da covid-19 na cidade pode ser feito através do portal de monitoramento, disponível no site da Prefeitura: https://petropolis.rj.gov.br/pmp/