Personagens de heróis fizeram a alegria da garotada na ação de incentivo à vacinação infantilDivulgação

Publicado 18/01/2022 19:39

Petrópolis - A manhã desta terça-feira (18) foi muito especial para as crianças que foram vacinadas contra a Covid-19 no Centro de Saúde Professor José Manoel Ferreira, em Petrópolis. Música, pintura e a presença de personagens temáticos marcaram o segundo dia de imunização deste público-alvo no município. A iniciativa foi promovida em uma parceria entre a Prefeitura com a fotógrafa Andréa Bretas, premiada no concurso internacional Brasília Photo Show, na categoria primeiro lugar na categoria grávidas, partos/bebês e família, conquistando a estatueta que é o prêmio máximo.

O trabalho feito hoje teve como objetivo trazer a presença de heróis como o Capitão América, Homem Aranha e Mulher Gato, no intuito de tirar o medo das crianças e chamar a atenção de quem estava na unidade de saúde, para cadastrar os pequenos para receberem as doses.

“Além de estar aqui fotografando a movimentação das vacinas, o que simboliza a esperança para nós, pudemos passear por alguns corredores do Centro de Saúde, convocando e estimulando pais e familiares, a fazerem o cadastro e trazerem suas crianças para serem imunizadas. Decidimos trazer essa atmosfera para cá, para trazer mais alegria e conforto, além de atrair a criança para que ela se vacine de forma mais simples”, explica a fotógrafa Andréa Bretas.

Atualmente a campanha de imunização está sendo realizada com o foco em meninos e meninas a partir de 5 anos de idade que tenham comorbidades, sejam elas algum tipo de doença ou deficiência. Ao todo foram 1.650 doses repassadas pelo Governo do Estado do Rio.

“A gente lutou desde o início da pandemia para chegar em uma vacina. Agora que ela chegou, tivemos todo um ordenamento para definir os grupos prioritários, imunizar a população e enfim chegar às nossas crianças. Elas são um público-alvo de extrema importância, pois fazendo isso, protegemos nossos familiares como avós, mães e pais. Que as famílias tenham essa motivação para se cadastrar e participar de uma campanha tão linda como essa”, pontua Célia Brêtas, diretora do Centro de Saúde Professor José Manoel Ferreira.

A secretaria de saúde já está com o cadastro aberto para imunizar crianças de 5 a 11 anos e a previsão é que na próxima semana, as doses cheguem ao público sem comorbidades. O procedimento pode ser feito pelo site: https://smspetropolis.net.br/cadastrarVacina.html.