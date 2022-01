Prefeito Rubens Bomtempo em seu discurso na abertura dos trabalhos legislativos na CMP - Divulgação/Ascom

Publicado 18/01/2022 20:44

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, participou na tarde desta terça-feira (18) da primeira sessão plenária ordinária do exercício de 2022, da Câmara Municipal. Durante a abertura dos trabalhos legislativos, ele destacou a importância de os dois poderes trabalharem juntos em benefício da população, assim como da manutenção do diálogo. Na ocasião, ele também anunciou o nome do vereador Ronaldo Ramos como líder do Governo.

“Com certeza encontrei uma Prefeitura melhor do que o governo interino. Porém, o período que a Câmara esteve à frente da Prefeitura permitiu que os vereadores percebessem e compreendessem o tamanho do desafio que encontramos diante da situação deixada pelo governo anterior. Por isso, é importante mantermos um diálogo que possa ser transparente, verdadeiro e honesto. Dessa forma, estaremos garantindo que o povo petropolitano se sinta representado”, destacou Bomtempo.

Na ocasião, da tribuna da Câmara, Bomtempo desejou um ano “profícuo e de muito trabalho e dedicação e de muitos resultados para os poderes legislativo e executivo, em favor da cidade".

“Isso precisa acontecer em todos os aspectos, com resultados econômicos e social favoráveis, para que o cidadão consiga perceber que houve avanços e melhoria real na vida deles. Cabe a nós construir políticas públicas que sejam verdadeiras e criar oportunidades e gerar cada vez mais esperança ao nosso povo”, disse Bomtempo.

Parte do secretariado do Governo Municipal, assim como o vice-prefeito, Paulo Mustrangi, acompanhou o pronunciamento do prefeito, assim como vereadores. O presidente da Câmara, Hingo Hammes, destacou a importância do diálogo entre Legislativo e Executivo, lembrando que o trabalho de ambos os poderes são voltados à população: "Hoje é o primeiro dia de sessão deste novo ano. Agradeço a presença do prefeito e secretários. Estamos aqui para trabalhar pela população, pela cidade".