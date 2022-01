A petropolitana Laís Diel é formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem oito anos dedicados à produção de cinema - Divulgação

A petropolitana Laís Diel é formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem oito anos dedicados à produção de cinemaDivulgação

Publicado 19/01/2022 17:36

Petrópolis - O único curta metragem brasileiro selecionado para concorrer ao Urso de Ouro no Festival do Berlim, 72ª edição do Festival de Berlim, tem a produção executiva da petropolitana Laís Diel, que começou os passos no audiovisual em 2011, no Ensino Médio Vocacional Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo (EMI-AV) no Colégio Estadual Dom Pedro II.

Laís, formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2020, tem oito anos dedicados à produção de cinema, com foco no segmento de projetos audiovisuais, no qual realiza a produção executiva.



O filme que tem a produção e distribuição da Reduto Filmes, onde a jovem atua ao lado de Adler Costa, Bruno Ribeiro e Tuanny Medeiros. O curta foi filmado em 2019 no Rio de Janeiro e Magé.



“Recebemos a notícia da seleção com muita alegria. Trabalhamos muito nesse projeto que terá agora finalmente sua estreia internacional. Será a nossa primeira participação na Berlinale e também é o momento em que anunciamos a criação da nossa produtora. Para nós, esse reconhecimento é motivo de celebração, um indicativo de que fizemos um bom trabalho e mais um incentivo para continuarmos produzindo”, explica Laís.



A jovem ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos realizadores de cinema independente brasileiro, sabendo das dificuldades enfrentadas pelo cenário. Com isso o grupo busca apoio para conseguir custear os valores necessários para a viagem. Quem quiser colaborar pode fazer as doações pelo site: http://vaka.me/2635846.



“A expectativa é grande para representar o curta em Berlim, circular pelo festival, conhecer outras produções e saber como o filme que realizamos com muita dedicação e carinho será recebido pelo público”, finalizou Laís.