Prefeito Rubens Bomtempo e seu vice, Paulo Mustrangi, estiveram verificando as intervenções na rua Pedro Elmer - Divulgação

Prefeito Rubens Bomtempo e seu vice, Paulo Mustrangi, estiveram verificando as intervenções na rua Pedro ElmerDivulgação

Publicado 19/01/2022 19:40

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis iniciou, nesta semana, o trabalho de retirada das barreiras da Rua Pedro Elmer, que liga o Itamarati a Cascatinha. A via está com acesso liberado apenas aos moradores desde as fortes chuvas do início do mês, por conta de um deslizamento de terra. Sem a previsão de chuva, equipes da Comdep e da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública conseguiram se dirigir ao local.

Nesta quarta-feira (19), o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, esteve no local, no trecho localizado atrás do Clube Palmeira. Ele também visitou a rua de cima: uma servidão na Spartaco Banal, que fica acima da Rua Pedro Elmer.

“A Rua Pedro Elmer é importante para o segundo distrito e, por isso, merece atenção especial do governo. É uma via é estratégica para a fluidez no trânsito, por ser uma ligação alternativa entre Itamarati e Cascatinha, duas regiões que cresceram muito nas últimas décadas”, disse Bomtempo.

O trabalho foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Paulo Mustrangi. Já neste primeiro momento, o governo municipal fará um mutirão no local, que precisa de uma série de intervenções. O objetivo é devolver a normalidade à região o quanto antes. À frente também da Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária, Mustrangi falou ainda das intervenções de longo no prazo que serão realizadas no local.

“Estamos providenciando os reparos necessários para liberar a via o mais rápido possível. Mas, devido ao tamanho do problema no local onde houve o deslizamento, será necessária uma obra de grande porte, com muro de contenção e tudo para poder garantir a segurança das pessoas. A Secretaria de Obras já está desenvolvendo um projeto para tentar captar recursos para fazer essa obra o mais rápido possível”, disse Mustrangi.

A Comdep também já está atuando na limpeza da região. Já foi feita a limpeza da parte de baixo da rua, e agora será feita a limpeza da parte de cima.

“Vamos entrar com a capina, poda, limpeza e depois vamos lavar a rua com a pipa d’água”, disse o presidente da Comdep, Léo França.

Bomtempo destacou a grande quantidade de lixo encontrado na rua de cima.

“Os deslizamentos têm relação direta com a colocação de lixo e entulho nas encostas, e aqui é prova disso. Tem que acabar com isso na nossa cidade. Vamos limpar tudo isso, colocar contêineres. Mas o povo tem que se conscientizar. Não tem outra saída. Temos que nos organizar, chamar associação de moradores, chamar os moradores para esse diálogo. A única saída que existe para nós melhorarmos a nossa cidade é essa. A cidade precisa parar de jogar lixo e entulho nas encostas”, finalizou Bomtempo.