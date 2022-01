Agendamento da vacina para crianças deve ser feito no site da Prefeitura - Divulgação/Ascom

Agendamento da vacina para crianças deve ser feito no site da PrefeituraDivulgação/Ascom

Publicado 25/01/2022 22:28

Petrópolis - Petrópolis inicia nesta quarta-feira (26) a imunização de crianças entre seis e 11 anos contra a covid-19 com a vacina Coronavac. O cadastro para agendamento deste público foi aberto na tarde desta terça-feira (25), seguindo as orientações da nota técnica 006/22 do Ministério da Saúde e divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. Meninos e meninas menores de seis anos e imunocomprometidos deverão aguardar a chegada dos novos lotes da Pfizer pediátrica.

Atualmente, quase 12 mil doses da vacina Coronavac estão no estoque da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Destas, 10,8 mil serão destinadas ao público infantil e o restante aos adultos. “Mais uma vez tivemos que superar os obstáculos colocados pelo Governo Federal, que está tentando de todas as formas boicotar a vacinação, mas Petrópolis acredita na ciência e está fazendo de tudo para garantir que o maior de crianças esteja vacinada o quanto antes. Nosso trabalho é salvar vidas”, afirmou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Na sexta (21), o imunizante foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com veto ao uso em pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

“Já está provado que a vacinação salva vidas e as crianças também têm que ser protegidas. O ato reduz a chance de agravamento da doença e, inclusive, possíveis sequelas. Pais e responsáveis também devem ficar atentos a notícias falsas que vem sendo disseminadas, como possíveis eventos adversos relacionados à aplicação das doses”, destaca o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS ou CPF para o cadastro da vacina no Sistema do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura, através do link: https://smspetropolis.net.br/cadastrarVacina.html.

Os postos disponíveis para atendimento de crianças são: UBS Quitandinha; UBS Itamarati; UBS Itaipava; UBS Posse; Centro de Saúde Coletiva e Casa da Educação Visconde de Mauá.