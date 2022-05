Governo diz que não há justificativa para sistema de transporte público da cidade não operar com 100% da frota - Reprodução

Governo diz que não há justificativa para sistema de transporte público da cidade não operar com 100% da frotaReprodução

Publicado 24/05/2022 10:56

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, encaminhou ofício à Justiça (4ª Vara Cível de Petrópolis) requerendo o retorno imediato de 100% da frota de ônibus do sistema municipal de transporte público coletivo. A solicitação tem o apoio do Ministério Público estadual (MPRJ), que já se posicionou em juízo de forma semelhante.

"A população não aguenta mais sofrer com os poucos horários de ônibus disponíveis. Andamos pelas ruas, e é isso o que ouvimos das pessoas. Então, tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a volta de 100% da frota dos ônibus, nós vamos fazer", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

"A pandemia diminuiu, todas as atividades econômicas foram retomadas, as aulas voltaram. Então não há justificativa para o sistema de transporte público da cidade não operar com 100% da frota. Fora isso, a cláusula que previa a redução da frota já não está valendo. Então, a Prefeitura está também recorrendo à Justiça para garantir que a população possa contar com o sistema funcionando em sua plenitude", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.