Objetivo do mutirão é qualificar cadastros do município e do estado, resolver pendências e garantir o aluguel social para quem de fato precisa do benefícioDivulgação

Publicado 25/05/2022 10:29 | Atualizado 25/05/2022 10:31

Petrópolis - Mais de 1,5 mil pessoas já foram atendidas no mutirão de revalidação do cadastro do Aluguel Social. Os atendimentos começaram no dia 11 de maio e continuarão sendo realizados até, pelo menos, o dia 10 de junho, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta (na sede da Prefeitura, na Avenida Koeler, 260, Centro). A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e o governo do estado.

O objetivo do mutirão é qualificar os cadastros do município e do estado, resolver pendências e garantir o aluguel social para quem de fato precisa do benefício.

Por isso, segundo a prefeitura, todos devem comparecer: quem já alugou um imóvel, quem ainda está desalojado, quem já foi cadastrado pelo Estado e/ou pelo município, quem está aguardando para apresentar o contrato e quem por algum motivo ainda não deu entrada no aluguel social.