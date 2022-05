Material apreendido - Divulgação/PM

Publicado 17/05/2022 13:49

Na noite de ontem (16), um foragido da Justiça foi encontrado por policiais militares dentro de um ônibus no centro de Piraí, interior do Rio, com mais de R$ 50 mil, pulseira e colar de ouro. O homem não soube explicar para a Polícia Militar a origem do dinheiro e das joias. O acusado foi conduzido para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e está à disposição da Justiça.