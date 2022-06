Vacinação continua nesta semana - Digulgação

Publicado 01/06/2022 17:01

Nesta semana, Piraí segue com a aplicação de 1ª e 2ª doses de vacina contra covid-19 na população entre 5 e 17 anos, dose de reforço na população acima dos 18 e 4ª dose em imunossuprimidos e pessoas acima dos 60 anos. A prefeitura ressalta que estão disponíveis apenas imunizantes CoronaVac, Astrazeneca e Jansenn. Nesta quinta (02), a vacinação acontece entre 8h30 e 16h nas unidades de saúde do centro e de Santanésia. É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.