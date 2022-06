Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Reprodução.

Publicado 05/06/2022 20:54

Neste domingo (05), a prefeitura de Piraí divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município. Segundo os dados, todas as 25.313 pessoas acima dos 12 anos de idade já receberam as duas primeiras doses de algum dos imunizantes disponíveis, enquanto a dose de reforço foi aplicada em 72% dessas pessoas.

Na população entre 5 e 11 anos de idade, 91% das 2.422 crianças desta faixa etária no município já receberam a primeira dose e 69% a segunda. Já em pessoas imunocomprometidas e idosos acima dos 60 anos, 2.042 receberam a quarta dose.