Tutuca estava em seu quarto mandato como prefeito de PiraíDivulgação

Publicado 06/10/2022 14:49

Nesta quinta-feira (06), foi decretado luto oficial de 7 dias no município de Piraí em virtude do falecimento do prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira. Conhecido como Tutuca, o prefeito tinha 73 anos, era formado em Matemática e Administração de Empresas, lecionou em escolas de Piraí, foi bancário e funcionário da Light. O velório acontece desde 12h, na Agremiação Esportiva Piraiense, e o sepultamento está previsto para às 17h.