Moradores precisaram se proteger dos tiros - Reprodução/OTT-360

Publicado 15/10/2021 12:54 | Atualizado 15/10/2021 16:43

Rio - Um intenso tiroteio assustou, na manhã desta sexta-feira (15), moradores de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Testemunhas relataram nas redes sociais que os disparos foram feitos próximo ao Morro do Quitungo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas que passavam por Brás de Pina tendo que se proteger da troca de tiros. Nas imagens, é possível ver um homem abaixado atrás de um carro para fugir dos disparos.

Segundo a Polícia Militar, militares do 16º BPM (Olaria), com apoio de unidades que integram o 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), estão atuando nas comunidades Quitungo e Guaporé, para combater grupos de milicianos presentes na região. Ainda de acordo com a PM, durante deslocamento na localidade conhecida como Divineia, na parte alta da comunidade do Quitungo, os agentes foram atacados por criminosos, dando início a um confronto.

Na ação, dois criminosos ficaram feridos e receberam atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A polícia apreendeu dois fuzis, uma granada, uma réplica de fuzil e dois rádios comunicadores. As equipes que participavam da operação na comunidade Guaporé também foram alvo de disparos vindos dos morros Fé e Sereno. A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina).

Por conta da disputa por território, o Morro do Quitungo e outras comunidades na região seguem ocupados pela PM. Há cerca de um mês, a guerra de facções está tirando o sossego dos moradores e comerciantes.