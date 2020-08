A população de Porto Real ganhou 291 moradores em um ano, de acordo com a pesquisa Estimativas da População dos Municípios 2019 divulgada essa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano passado, a estimativa era de 19.683 habitantes, esse ano, com data de referência em 1º de julho de 2020, esse número aumentou para 19.974 moradores.



Se comparado com o último Censo do IBGE divulgado em 2010, o salto é ainda maior. Naquele ano, Porto Real tinha 16.592 pessoas. Com a estimativa revelada esse mês, o acréscimo é de mais de 3380 novos moradores, o equivalente a um aumento de 20%.