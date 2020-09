PDT oficializa candidatura de Ailton Marques à prefeitura de Porto Real

Em convenção realizada no sábado, 12, o PDT oficializou a candidatura de Ailton Marques a prefeito de Porto Real, tendo como vice-prefeita a vereadora Bianca Sampaio (PTB).



Durante o evento na sede do partido, no bairro Nova Colônia, também foi anunciada a nominata dos 85 candidatos a vereadores composta pelos partidos: PDT, PTB, DC, PSDB, PRTB, Podemos, PT e PC do B, que juntos formam a Coligação "Pra Frente Porto Real".

Bastante emocionado, Ailton Marques destacou a importância da união do grupo para o desenvolvimento da cidade. "Nós temos uma cidade para cuidar. Só tenho que agradecer a Deus pelo o que Ele tem feito em minha vida", falou o candidato aos presentes na Convenção.

Ailton Marques é o atual prefeito de Porto Real. Jornalista, tem 50 anos, é casado com a vereadora Fernanda dos Santos (PDT). Ocupou uma vaga na Câmara de Vereadores entre 2013 e 2016. Desde julho de 2017 é o prefeito de Porto Real.