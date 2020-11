Por O Dia

Publicado 04/11/2020 08:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Finados 2020, realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Foram registrados sete acidentes com nove feridos e nenhuma morte.Em relação as multas por infrações, foram aplicadas 115, como no caso do adolescente de 12 anos flagrado dirigindo um carro em Resende. Além disso, foram recolhidos 16 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e dois veículos.Ainda no trecho fluminense, três ocorrências policiais foram registradas na 7ª Delegacia da PRF. Duas pessoas foram detidas e 1500 kg de sardinha foram apreendidos.