Bairro Freitas Soares, em Porto Real Alexandre AJ

Por O Dia

A cidade de Porto Real, conhecida como uma das primeiras colônias italianas do Brasil, faz parte da Região das Agulhas Negras, no Sul Fluminense. Com quase 20 mil habitantes, o município já figurou entre as maiores rendas do Brasil. Hoje em dia, ainda comanda o Estado do Rio com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 151 mil.



Apesar disso, o emprego será um dos principais desafios para os próximos quatro anos, já que as indústrias instaladas na cidade passam por uma crise devido a pandemia do coronavírus, impactando também o setor de serviços, outro grande empregador. Os 17 mil eleitores escolhem neste domingo (15) o prefeito que tem a missão de crescer ainda mais a economia da cidade.



São quatro candidatos, entre eles o atual prefeito Ailton Marques (PDT), o deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD), a médica Silvia Bernardelli (Cidadania) e o vereador Valcir da Silva (PP).



Conheça um pouco mais dos candidatos a prefeito:



Ailton Marques (PDT)

O atual prefeito de Porto Real, Ailton Marques, busca a sua primeira vitória como Chefe do Executivo. Em 2016, o jornalista era vice-prefeito na chapa com o prefeito Jorge Serfiotis, que faleceu em 2017. Desde então, ele comanda a prefeitura. Sua candidata a vice-prefeita é a vereadora Bianca Sampaio (PTB) na coligação Porto Real pra frente.



Alexandre Serfiotis (PSD)

O filho de Jorge Serfiotis, o deputado federal e médico Alexandre Serfiotis também está na disputa na coligação Porto Real para todos. Ele escolheu como vice-prefeito o empresário e ex-vereador Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô (PSC).



Silvia Bernardelli (Cidadania)

A médica e filha do ex-prefeito Sérgio Bernardelli, a Dra Silvia Bernardelli, é a única candidata mulher ao mais alto cargo do município. Ela escolheu como candidato a vice-prefeito o vereador Haroldo Cianelli, o Lulinha (PV), na coligação Trabalho, Honestidade e Competência.



Valcir da Silva (PP)

O quarto candidato é o vereador Valcir da Silva. Em seu primeiro mandato no legislativo municipal, ele concorre a prefeitura ao lado do candidato a vice-prefeito, o empresário Marcos Graciani, o Maquinho Graciani (PP).