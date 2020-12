Jogos eletrônicos Divulgação

Rafael Rosseto, de apenas 12 anos, é morador de Mendes e tem estado mais horas em frente ao videogame. Isso porque ele é um dos estudantes que está se preparando para disputar um campeonato de eSports e sair vitorioso nos Jogos Estudantis 2020. A competição estudantil gratuita é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e está com inscrições abertas para jovens alunos de escolas públicas e particulares, que tenham de 12 a 17 anos.



Na programação haverá competições em 12 modalidades, sendo virtuais, individuais e outras de baixíssimo contato, todas seguirão rígidos protocolos de segurança e saúde. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e podem ser feitas no site www.jogosestudantisrj.com.br . Além disso, três das 12 modalidades, estão disponíveis para participação também de jovens com deficiência. A edição 2020 conta com co-organização da Spiridon e patrocínio da Enel Distribuição Rio, pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo do Estado.



Apaixonado por Fortnite, Rafael Rossetto se une com amigos da vila onde mora, em Mendes, para disputar pequenos campeonatos. Não satisfeito, se inscreveu também para o Fifa 20 e tem treinado todos os dias acompanhado da torcida dos amigos. "Meu pai sempre nos incentivou a praticar esportes. Eu e minha irmã de quatro anos estamos sempre com ele em eventos que acontecem aqui pela região. Escolhi o eSports porque tem dois jogos que eu gosto muito e os quais já me divirto muito jogando com meus amigos", afirma Rafael, mostrando sua intimidade com o Fortnite.



Os Jogos Estudantis 2020 reúnem competições em 12 modalidades: atletismo, natação e eSports também abertas a participação de pessoas com deficiência, além de vôlei de praia, tênis de mesa e ginástica rítmica (virtual). Entre as novidades este ano estão: handbeach, surf, fut7, basquete 3x3, corrida virtual e skate. As inscrições podem ser feitas com autorização de um responsável técnico e legal, não sendo mais necessária inscrição direta da escola.



Confira abaixo as datas das competições de todas as modalidades:





> Novembro e Dezembro



eSports - Xadrez, Fifa 2020, Fortnite e Clash Royale (12 a 17 anos, também PCD) - 07 a 11/12 e 14 a 18/12



Tênis de Mesa (15 a 17 anos) - 05/12



Skate (12 a 17 anos) - 28/11



Corrida Virtual (15 a 17 anos) - 28/11 a 19/12





> Dezembro



Surf (15 a 17 anos) - 05 e 06/12



Handbeach (15 a 17 anos) - 05 e 06/12



Natação (15 a 17 anos, também PCD) - 06/12



Ginástica Rítmica Virtual (12 a 17 anos) - 06/12



Atletismo (15 a 17 anos, também PCD) - 11 a 13/12



Basquete 3x3 (15 a 17 anos) - 12 e 13/12



Fut 7 (15 a 17 anos) - 17 a 20/12



Vôlei de Praia (15 a 17 anos) - 19/12